На некоторых участках этого города нет даже фундамента.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, есть ли смысл удерживать Марьинку, о захвате которой ранее заявила РФ.

"Знаете, когда мне задают такой вопрос, есть ли смысл что-то держать или, есть ли смысл что-то сделать, то я скажу: мы сегодня защищаем нашу землю. И не путем самодурства или ликвидации нашего личного состава, а умелых действий – маневром, огнем, перемещением, введением противника в заблуждение. Поэтому сегодня вопрос не стоит так - отойти или еще что. Мы сегодня четко осознаем, если где-то все уничтожено или нет возможности - наша задача, прежде всего, сохранить личный состав. И мы принимаем все меры для того, чтобы оно было не "любой ценой", - пояснил Тарнавский в интервью ВВС.

По его словам, на сегодня оккупационные войска практически стерли с земли этот город. Местами даже фундамента на некоторых участках нет.

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"Марьинка - это небольшой городок, пригород Донецка, и бои за Марьинку ведутся уже не день и не месяц. Второй год там продолжаются активные боевые действия. Кстати, если сравнить Марьинку с Авдеевкой, то враг в Авдеевку не сильно желает войти. Он хочет обойти ее, чтобы избежать боев в городе – потому что это еще больше усложнит его проблемы. Мы это наблюдали во время боев за Бахмут", - отметил генерал.

Война в Украине - оборона Марьинки

На днях спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявлял, что бои за Марьинку Донецкой области продолжаются, говорить о ее полном захвате некорректно.

По оценке ISW, вероятный захват Марьинки РФ представляет собой ограниченную тактическую выгоду и не предвещает какого-либо значительного в оперативном отношении продвижения.

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