Более двух третей всех атак пришлось на Авдеевское и Марьинское направления.

Российские захватнические войска больше всего пытаются штурмовать украинские позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 87 боевых столкновений", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

Видео дня

В то же время на Лиманском направлении украинскими воинами отражено 6 атак возле Тернов, юго-восточнее Выемки, Раздолевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Также на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Вместе с тем, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. В этой местности оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении украинскими защитниками отражена атака врага возле Водяного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

В то же время на Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций украинских войск", - отмечают в Генштабе.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Ситуация под Авдеевкой - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке указал, что российские оккупанты перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта - единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.

В то же время в ОСУВ "Таврия" отмечают, что ВСУ усиливают рубеж блокировки и выставляют дополнительные огневые позиции, а логистические поставки все еще продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: