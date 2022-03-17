Авиаудар повредил несколько частных жилых домов.

Ситуация на Житомирщине по состоянию на 17 марта остается напряженной. Враг ударил по Коростенскому району.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"17 марта в населенном пункте Коростенского района в результате авиационного удара уничтожено хозяйственное здание и часть жилого дома, в котором находился мужчина, он не пострадал", - рассказали в пресс-службе.

Авиаудар повредил несколько частных жилых домов. Также он пришелся на землю недалеко от частного подворья, что повлекло возгорание сухой травы на площади 1 га. Спасатели тушили пожар и проводили поисково-спасательные работы. Погибших и травмированных нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты взломали сайт Житомирского облсовета и разместили фейковую новость.

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