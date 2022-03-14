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На сайте Житомирского областного совета появилась ложная информация о наступлении врага и эвакуации граждан.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"Утром стало известно о размещении фейковой новости на сайте Житомирского облсовета о наступлении врага и эвакуации граждан. Враг пытается атаковать нас и в информационном пространстве, взломав сайт Житомирского облсовета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас киберполицейские работают над возобновлением стабильной работы ресурса.
В полиции обратились к гражданам с просьбой проверять всю информацию через альтернативные источники.
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