По словам журналиста, Украина готова отражать атаку десанта в Одессе.

Украинский журналист Дмитрий Гордон спросил журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, хочет ли РФ "брать" Одессу и Николаев.

Такой вопрос прозвучал во время интервью с Грозевым.

"Конечно, они хотят. Одессу будет намного сложнее, потому что по Одессе у них был план со стороны моря, а это точно не удастся. Кстати, почему не удастся: можно даже не рассуждать вам и мне, а послушать военного преступника Гиркина, который очень четко описывает, почему это все невозможно", - отметил расследователь.

Он добавил, что Украина уже полностью закрыла и подготовилась к отражению атаки десанта.

"Они сами уже боятся десантировать, потому что видят, что происходит с "Нептунами", - говорит Грозев.

Ранее СМИ сообщили, что у острова Змеиный загорелся российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". По данным источников "Думской", в корабль попала украинская ракета "Нептун".

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