Также на этом направлении в течение суток стало меньше на 115 захватчиков.

На левобережье Херсонщины и Ореховском направлении ВСУ поразили за минувшие сутки более четырех десятков вооружения российских оккупантов, в том числе дорогостоящий комплекс антенн Р-330 "Житель" и установку "Солнцепёк", которую также называют "Буратино". Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Говорится, что в течение суток подразделения ВСУ поразили 43 единицы вооружения и военной техники. Среди них - тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепёк". Ее используют для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Также установка уничтожает живую силу на открытой местности и в фортификационных сооружениях - это делается путем воздействия высокой температуры, осколков, ударной волны. От таких ударов почти невозможно укрыться.

Также на юге Силы обороны поразили дорогой комплекс антенн Р-330 "Житель" противника, танк, 3 боевые бронированные машины, 10 пушек, 9 единиц автомобильной техники, 8 разведывательных БпЛА, зенитный ракетный комплекс ТОР, 4 минометы и 5 лодок.

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"Поражено место хранения горюче-смазочных материалов, 4 места хранения боеприпасов, 7 наблюдательных пунктов, 6 блиндажей, генератор", - рассказали военные.

Кроме того, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек (убитые и раненые).

Также говорится, что за минувшие сутки оккупанты совершили 2 штурма на Ореховском направлении и 6 штурмов на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины, в районе Крынок. Как уверяется, понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции.

Боевые действия в Крынках - что известно

Как сообщал УНИАН, в первой половине июля подразделения ВСУ были вынуждены отойти от села Крынки на левом берегу Днепра. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что за время боев в Крынках погибли 262 украинских солдата, еще 788 формально считаются пропавшими без вести. По подсчетам OSINT-аналитика, во время боев в Крынках ВСУ потеряли всего 37 единиц техники (в частности, 3 танка и одну БМП), а россияне - 233 единицы техники (в частности, 23 танка и 73 БМП).

По словам командира 220-го батальона 126-й отдельной бригады Сил ТрО 30-го Корпуса морской пехоты Украины Артема Христина на псевдоним "Мудрый", украинские потери в живой силе в районе Крынок минимум в 8 раз ниже, чем у России. Плацдарм в селе Крынки составлял около 2,8 км в ширину и до 900 м в глубину. Фактически украинским морпехам приходилось сражаться в окружении: сзади - река, справа - противник, впереди - противник и слева - противник.

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