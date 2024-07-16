Подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника.

Силы обороны Украины в полночь поразили российский комплекс С-300 во временно оккупированной части Донецкой области. Соответствующее видео опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в Facebook.

"Сегодня в полночь, подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по вражескому комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области", – заявил он.

По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется.

Сырский добавил, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям РФ.

"Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций. Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств", – подчеркнул главком.

Российские ЗРК на войне в Украине

Украина системно выбивает российские комплексы ПВО большого радиуса действия, особенно в Крыму. И эта работа приносит ощутимые результаты.

Военный обозреватель Александр Коваленко подсчитал, что только в Крыму уничтожено, повреждено и в целом выведено из боеспособного состояния по меньшей мере три дивизиона С-400. Всего на вооружении РФ по открытым данным на начало года стояло 44 дивизиона С-400. Кроме того россияне имеют на вооружении 63 дивизиона ЗРК предыдущего поколения – С-300.

Эксперт отметил, что количество российских ЗРК дальнего радиуса действия лишь на первый взгляд кажется огромным. С учетом огромной территории России, которую нужно прикрывать, россиянам нужно более тысячи таких дивизионов. А их всего около сотни.

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