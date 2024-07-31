Украинские потери выглядят страшными, но потери врага в разы выше, говорит военный.

Украинские потери в людях во время битвы за Крынки как минимум в 8 раз ниже, чем у России. Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал командир 220-го батальона 126-й отдельной бригады Сил ТрО 30-го Корпуса морской пехоты Украины Артем Хрыстин с псевдонимом "Мудрый".

По его словам, плацдарм в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра составлял около 2,8 км в ширину и до 900 м в глубину. Фактически украинским морпехам приходилось сражаться в окружении.

"Позади тебя — вода, справа — противник, впереди — противник и слева — противник. И туда еще нужно добраться", — рассказал Хрыстин.

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Комбат отмечает, что этот плацдарм удерживали в среднем около 500 украинских бойцов. И своим присутствием они сковывали российскую группировку в 50 тысяч человек, стоявших там в резерве.

Комментируя озвученную в СМИ цифру в 788 морпехов, пропавших без вести во время этой битвы, "Мудрый" признает, что почти все они на самом деле погибли. Но из-за трудностей с логистикой тела невозможно было эвакуировать из Крынок.

"Мы не можем считать погибшим военнослужащего, тело которого мы не смогли эвакуировать и забрать. Не исключено, конечно, что какое-то небольшое количество из них находится в плену, но большинство — это точно наши потери", — считает командир морпехов.

Однак Хрыстин отмечает, что российские потери в этой битве были несравнимо выше.

"К сожалению, война – это довольно циничная кампания, где реально гибнут люди с обеих сторон, гибнут военнослужащие, к большому сожалению. Но иначе в войне победить невозможно. (...) Я вам могу сказать: возможно, не со 100-процентной уверенностью, но потери врага в самом худшем случае – минимум один к восьми. Минимум", – заявил он.

При этом существенных потерь в технике россияне не несли, утверждает комбат. По его словам, после понесенных на первом этапе потерь в технике россияне быстро перешли исключительно на пехоту – "использовали свой самый дешевый ресурс", говорит Хрыстин.

Битва за Крынки: последние новости

Как писал УНИАН, в первой половине июля украинские военные были вынуждены отступить из села Крынки на левом берегу Днепра. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Позднее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что за время боев в Крынках погибли 262 украинских солдата, еще 788 формально числятся пропавшими без вести.

По подсчетам OSINT-аналитика, который действует в Твиттере под псевдонимом Naalsio, за время битвы в Крынках ВСУ потеряли в целом 37 единиц техники (в том числе 3 танка и одну БМП), а россияне – 233 единицы техники (в том числе 23 танка и 73 БМП).

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