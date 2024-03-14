Мощная боевая работа позволила зачистить небо от дронов.

Российские оккупанты продолжают совершать дроновые атаки, используя их как основной способ террора в ночное время. Во время последней атаки дроны-камикадзе типа Shahed были направлены с юга и скоординированы по центральным регионам Украины и на северо-восток.

"Два дрона на Николаевщине Силы обороны уничтожили. Далее прошлись в Днепропетровскую область, там их также догнали, потом состоялась мощная боевая работа", - рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, на юге утром и в течение дня оккупанты испытали украинскую ПВО управляемыми авиационными ракетами. В частности, тактическая авиация противника работала по Одесской области, но убедившись, что защитники готовы дать отпор, в другом направлении ракета потеряла боевую способность в воздухе.

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Как отметила пресс-секретарь, "по состоянию на сейчас не наблюдается ни одной единицы, присутствующей на выходе ни Азовского, ни Черного морей". Противник пытается реализовывать подобные оборудования, ведь чувствует в этом потребность.

Ситуация на южном фронте

Гуменюк также рассказала, что сейчас делается на линии соприкосновения в южных регионах страны.

"Мы видим и наблюдаем определенную панику из-за того, что у нас ловко осваивается дробная компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, что позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу", - рассказала она.

Несколько дней назад ВСУ уничтожили пункт управления дронами в районе Кинбурнской косы, который располагался на гражданском судне. Это привело к тому, что на Николаевском направлении использование FPV-дронов существенно снизилось.

По словам пресс-секретаря, с приближением даты "театральных" выборов россияне усилили на оккупированных территориях присутствие правоохранительных структур и росгвардии. Они пытаются выискивать людей, лояльно настроенных к Украине, и убеждать их получить гражданство страны-агрессора.

При этом, оккупационная власть позволяет голосовать с документами гражданина Украины, чтобы зафиксировать факт волеизъявления. Усиливается и давление на гражданское население. Их продолжают шантажировать социальными выплатами и медицинским обслуживанием с риском для жизни.

"Если в голосовании будут заставлять участвовать с угрозой для жизни, это не будет считаться преступлением, но будем помнить о том, что собрать доказательную базу - это лучший способ потом себя вернуть в украинское гражданство", - отметила Гуменюк.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, Силы обороны продолжают держать плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Удается держать позиции и работать над расширением плацдарма. Враг не оставляет попыток штурмов, хотя они и неудачные и без поддержки бронетехники. Руководству РФ становится все сложнее найти людей для штурма украинского плацдарма на Херсонщине.

Кроме того, РФ ищет креативные решения в Черном море. Но даже несмотря на пассивность российских кораблей, уровень опасности с моря сейчас оценивается как "высокий".

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