По словам Гуменюк, уровень опасности с моря сейчас оценивается как "высокий".

После уничтожения российского патрульного катера "Сергей Котов", РФ не выводит корабли на боевое дежурство в Черном море.

"Ситуация в Черном море остается более-менее стабильной, мы видим определенную скованность Черноморского флота РФ. Они разоблачают надводную обстановку преимущественно дистанционно, находясь в пунктах базирования. А в Азовском море продолжает находиться один корабль", - заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

По ее словам, сейчас РФ проводит кадровое переформатирование в руководстве "Черноморского флота".

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"Они ищут такого руководителя, который найдет креативное решение для дальнейшего развития военно-морских событий. Успокаиваться рано, ведь враг имеет такой мощный элемент как ракетоносители. Их использование ограничено, ведь обслуживание этих кораблей происходит в Крыму, а там врагу весьма опасно. И то, что они сейчас переоборудуют пункты базирования, это тоже усложняет им текущую боевую работу", - говорит Гуменюк.

Она также добавила, что несмотря на это, уровень ракетной опасности с моря оценивается как высокий: "Напомню, что ракетоносители там есть, их около десяти, на борту которых может быть до нескольких десятков ракет типа "Калибр". И определенная степень отчаяния врага может привести и к тому, что они могут быть применены непосредственно из бухты. Поэтому, не следует игнорировать предупреждения о ракетной опасности".

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, патрульный катер РФ "Сергей Котов" атаковали бойцы одного из спецподразделений ГУР в ночь на 5 марта. Вместе с ним, на дно пошел и вертолет оккупантов, который был на борту корабля.

Впоследствии сообщалось, что потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 - безвозвратных, 6 - санитарных. Зато 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

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