По словам Гуменюк, за прошедшие сутки враг смог провести один штурм украинского плацдарма.

Силы обороны продолжают держать плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе населенного пункта Крынки, сообщила в эфире телемарафона начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они уже заявляли, что зачищали Крынки, но не уточнили - от кого именно. На самом деле плацдарм мы продолжаем удерживать, в чрезвычайно тяжелых условиях работают наши подразделения. Удается держать позиции и работать над расширением плацдарма. Враг не оставляет попыток штурмов, хотя они и неудачные и без поддержки бронетехники. За прошедшие сутки враг смог на один такой штурм силами до отделения, без бронетехники и снова имел мощные потери, вернулся на исходные позиции", - отметила Гуменюк.

Кроме того, пресс-секретарь добавила, что руководству РФ становится все сложнее найти людей для штурма украинского плацдарма на Херсонщине.

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"Они двое суток не проводили штурмы, одни сутки смогли на четыре и потом собрали силы только на один, это снова говорит о том, что им нужна очередная ротация. Они проводят для того, чтобы люди, прибыв на линию боевого соприкосновения, были неосведомлены в ситуации и готовы пойти фактически на гибель, поскольку такие штурмы для них стоят 70% личного состава", - говорит Гуменюк.

На вопрос, какой контингент отправляет РФ для штурма украинских позиций на этом направлении, спикер ответила: "Мы увидели там уже разный контингент, были и элитные подразделения: десантно-штурмовые, береговая охрана, морская пехота, были и обычные от "Штром Z", это были совсем мясные штурмы. Были недавно и только собранные мобилизованные и обкатанные одним полигоном, необученные. Какая живая сила собирается, ту и бросают".

Российско-украинская война продолжается: что стоит знать

Ранее Гуменюк сообщила, что РФ ищет креативные решения в Черном море. Но даже несмотря на пассивность российских кораблей, уровень опасности с моря сейчас оценивается как "высокий".

Утром стало известно, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. В ГУР сообщили, что военные действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ, хотя и воюют на стороне Украины.

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