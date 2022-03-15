Из нескольких городов на Сумщине выехали первые эвакуационные колонны / скриншот
Из двух городов на Сумщине выехали эвакуационные колонны.
Об этом руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в своем Telegram-канале.
"Лебедин. Колонна выехала из города! В Тростянце также тронулась с места отправления", - говорится в сообщении.
По его словам, из Конотопа колонна будет выезжать "с минуты на минуту".
Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров.
В частности в Сумской области будут "зеленые коридоры" из Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца и Лебединая в Полтаву.