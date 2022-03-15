Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня, 15 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров.
Об этом она сказала в видеообращении.
"На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров", - отметила она.
- Из Донецкой области: из Бердянска в Мариуполь выедет колонна с гумгрузом, среди которого десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути колонна осуществить эвакуацию людей в Запорожье.
- В Киевской области: из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары, из села Бобрик в Бровары.
"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над тем маршрутом. Я искренне надеюсь, что нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - подчеркнула Верещук.
- В Сумской области: Сумы - Тростянец - Лебедин - Шостка - Конотоп в Полтаву.
- В Харьковской области: из села Оскол.
Министр подчеркнула, что власть получает всю информацию, которую люди распространяют в соцсетях с призывами о помощи, поэтому "не оставит никого" и спасет всех, кто в этом нуждается.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно через них, иначе можно погибнуть. Эвакуация начинается в 9 утра и продлится до 21:00.