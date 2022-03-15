Власть обещает спасать всех, кто в этом нуждается.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня, 15 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров.

Об этом она сказала в видеообращении.

"На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров", - отметила она.

Из Донецкой области: из Бердянска в Мариуполь выедет колонна с гумгрузом, среди которого десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути колонна осуществить эвакуацию людей в Запорожье.

В Киевской области: из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары, из села Бобрик в Бровары.

"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над тем маршрутом. Я искренне надеюсь, что нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - подчеркнула Верещук.

В Сумской области: Сумы - Тростянец - Лебедин - Шостка - Конотоп в Полтаву.

В Харьковской области: из села Оскол.

Министр подчеркнула, что власть получает всю информацию, которую люди распространяют в соцсетях с призывами о помощи, поэтому "не оставит никого" и спасет всех, кто в этом нуждается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно через них, иначе можно погибнуть. Эвакуация начинается в 9 утра и продлится до 21:00.

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