По словам военного, для перелома войны нужно улучшить также ситуацию с подготовкой людей.

На определенных направлениях фронта Силы обороны сейчас чувствуют себя увереннее, однако пока рано говорить о признаках перелома войны. Об этом заявил генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в комментарии для LIGA.net.

По его словам, украинские военные чувствуют себя увереннее благодаря поставке материально-технической помощи в больших объемах.

"Они (объемы - УНИАН) пока не критически заполняют все наши потребности, но они увеличились", - подчеркнул Кривонос. Видео дня

Также генерал-майор считает то, что Украина "не бежит от россиян и не боится их", является началом перелома.

"Теперь только мелочи не хватает - улучшить ситуацию с подготовкой людей и вопрос перевода экономики в функционирование в условиях особого периода", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Ранее командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко считает, что Украине придется постоянно воевать как Израилю, поэтому необходимо строить армию.

"Мы, скорее всего, будем строить армию и будем готовиться по образцу, как в Израиле, но с учетом своих национальных интересов, опыта, со своим видением. Если мы хотим жить как государство и выжить как нация, нам постоянно придется защищаться", - подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Россия потеряла на войне в Украине 350 тысяч солдат.

"По нашим данным - хотя точные цифры неизвестны - 350 000 российских солдат или погибли, или получили тяжелые ранения. И ежедневно это число растет на тысячу и более", - отметил он.

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