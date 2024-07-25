Путин отправил на верную смерть сотни тысяч российских военных, отметил канцлер.

В полномасштабной войне против Украины Россия потеряла ранеными и убитыми 350 тысяч солдат. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW.

Отмечается, что такие слова канцлера прозвучали во время гражданского диалога в немецком Саарбрюкене. Он подчеркнул, что ради захвата дополнительных квадратных метров украинской территории российский диктатор Владимир Путин не только убивает множество мирных жителей Украины, но и отправляет на верную смерть сотни тысяч российских военных.

"По нашим данным – хотя точные цифры неизвестны – 350 000 российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И каждый день это число растет на тысячу и более", – сказал Шольц.

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Потери России в Украине

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 24 июля 2024 года, Россия потеряла в Украине 570 120 солдат. Из них 1140 – за минувшие сутки.

Огромные потери РФ несет не только в живой силе, но и в технике. К примеру, танков у российской армии меньше на 8 302 единицы. Кроме того, оккупанты потеряли более 16 тысяч бронированных машин, 363 самолета и 326 вертолетов.

Также украинские защитники уничтожили 29 кораблей и катеров захватчиков, превратили в металлолом более 15 тысяч единиц артиллерии и 1125 РСЗО.

Что касается беспилотников, то их за вермя полномасштабной войны РФ против Украины было уничтожено уже 12 544 единицы.

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