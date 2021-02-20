Боевых потерь среди украинских бойцов и жертв среди местных жителей нет.

С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, под обстрел попали дома гражданских лиц.

Об этом сообщается в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00.

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«За текущие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», - отмечается в сводке.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное.

Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

Боевых потерь среди защитников Украины нет.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами, отметили в штабе ООС.

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Автор: Виктория Токарева