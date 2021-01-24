За минувшие сутки, 23 января, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Неподалеку населенного пункта Гнутово враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.
С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения Операции ОС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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