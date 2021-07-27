Боевики за вчера, 26 июля, 15 раз нарушали режим тишины.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получили ранения четыре украинских военнослужащих, еще трое – боевые травмы.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

"Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное",- сообщили в штабе.

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Всего вчера в районе проведения ООС зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка они применяли артиллерию калибра 122 мм, неподалеку Опытного - вели огонь из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки российские наемники обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Ситуация на Донбассе: что известно

Автор: Светлана Закелова