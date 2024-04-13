Эксперт отметил, что политически США не позволили украинцам это делать и это является ошибкой.

Украине надо бороться за воздушное пространство и для этого есть несколько инструментов, из которых системы ПВО Patriot, самые простые для достижения этих целей.

Об этом в интервью Голосу Америки сказал аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. Он отметил, что у США есть большое количество систем Patriot, которые они могли бы передать украинцам.

"Что также важно сделать, это устранить, так сказать, пространство неприкосновенности... внутри РФ. Если вы посмотрите на карту, на расположение Харькова относительно Белгорода и Воронежа, учитывая дальность действия авиабомб, это 40-70 км, то поймете, что вам нужно сбивать российские самолеты, пока они еще в российском воздушном пространстве, когда они только приближаются к Харькову", - пояснил ситуацию эксперт.

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"Политически США не позволили украинцам это делать и это является ошибкой. Следует позволить украинцам сбивать самолеты в российском воздушном пространстве до того, как они приблизятся к границе, чтобы запустить авиабомбы. Очень трудно их перехватить после того, как они были выпущены. Patriot с этим хорошо справится", - подчеркнул аналитик.

Баррос отметил, что существуют также другие системы... включая тактические противовоздушные средства советских времен - "Стрела" или системы ОСА, нужны также боеприпасы к ним.

Системы Patriot для Украины

10 апреля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что европейская армия имеет около 100 систем Patriot, поэтому не может быть убедительным аргументом то, что страны Евросоюза якобы не могут семь из них передать Украине.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Тогда же он отметил, что до 7 единиц этих систем могли бы обезопасить небо для индустрии, школ и украинских военных.

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