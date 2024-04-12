Украинские защитники по-прежнему отбивают атаки российских оккупантов, отметил Романенко.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал заявление аналитика издания Bild Юлиана Репке о том, что в Украине закончились ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T, передает 24 канал.

Как отметил эксперт, это закрытые данные, и у Репке нет к ним доступа. Он акцентировал, что украинские защитники отражают атаки российских оккупантов, и если они это делают, то ракеты есть:

"Наши защищают, сбивают, стреляют и так далее в очень тяжелых условиях. Система противовоздушной и противоракетной обороны чем-то стреляет. Поэтому, по моему мнению, ответ дают наши оборонцы. Ситуация не простая, но за это время мы уже неоднократно переживали такие периоды, когда было сложно".

Также отмечается, что Украина самостоятельно изготавливает ракеты и боеприпасы для артиллерии, а также систем залпового огня.

Ракеты для ПВО Украины - что сообщалось

Напомним, как сообщал УНИАН, Юлиан Репке 11 апреля заявил, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot и IRIS-T.

12 апреля в Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали, действительно ли это так.

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