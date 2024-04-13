Подоляк рассказал, что ракеты для Patriot и Iris-T еще не закончились, но их уже не хватает критически.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какая ситуация в Украине с ракетами к западному ППО. Как рассказал он в комментарии изданию The Guardian, хотя у Киева еще не закончились американские ракеты ПВО Patriot и немецкие Iris-T, Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов. "Они определенно в дефиците", — сказал он.

Подоляк рассказал, что Россия применяет новую тактику нападения на электростанции с использованием "до 10 или 12 ракет одновременно", минуя противоракетные щиты Patriot и другие системы противоракетной обороны.

"Система перегружена", - сказал Подоляк в интервью. - "Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты".

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Подоляк подчеркнул, что Западу необходимо понять, что Россия "ведёт войну против гражданского населения", и пожаловался на отсутствие осуждения со стороны международного сообщества. "Русские полностью разрушили одну из крупнейших теплоэлектростанций в Европе. Но мы не видим никаких резолюций Совета безопасности ООН или каких-либо других подобных заявлений", - сказал он.

Ситуация с ракетами для Patriot

Аналитик Bild Юлиан Репке 11 апреля заявил, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, к Patriot и IRIS-T.

В то же время генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко отметил, что то закрытые данные, и у Репке нет к ним доступа. Он акцентировал, что украинские защитники отражают атаки российских оккупантов, и если они это делают, то ракеты есть.

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