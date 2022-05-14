Изюмское направление остается самой горячей точкой в Харьковской области.

Военные ВСУ контратаковали российские войска на Изюмском направлении, отбросив их минимум на 10 км. Так, враг, находившийся в Подвысоком, массово передислоцируется в Гороховатку.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", – говорится в сообщении.

Как добавляют в сельском совете, количество живой силы и техники вражеских войск на территории общины постоянно меняется. Отмечается, что оккупанты передвигаются в направлении Донбасса, а часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.

Вместе с тем часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.

Мэр Харькова подтвердил отход российских войск из окрестностей города

Российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков, подтвердил Игорь Терехов. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Журналисты газеты The New York Times пишут, что поражение под Харьковом – это второе крупное поражение русской армии после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

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