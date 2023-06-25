Враг обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого, нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

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Оккупанты наступали в районе Марьинки, но безуспешно. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали ряд населенных пуэктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.

На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки и совершил обстрелы населенных пунктов Катериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, но успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться, сосредотачиваясь на недопущении продвижения наших войск. нанес враг авиационных ударов в районах орехов, Новоданиловка, Работино Запорожской области.

Враг обстрелял из артиллерии ряд населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областей.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба, за минувшие сутки был уничтожен зенитно ракетный комплекс "Стрела", нанесено 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, поражены три района сосредоточение личного состава военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника.

Вчера противник нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555, ракеты Х-22 и 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и дроны типа "Shahed".

Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все крылатые ракеты Х-101 / Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона "Shahed".

Днепр и Кривой Рог российские террористы обстреляли ракетами Х-22, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями.

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