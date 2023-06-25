За сутки на украинской земле уничтожено, в частности, 6 вражеских танков.

Потери РФ в Украине очень серьезно увеличились за прошедшие сутки - были ликвидированы еще 720 российских захватчиков.

Общие вражеские потери на воскресенье, 25 июня, теперь составляют примерно 224 630 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В Генштабе добавили, что за сутки также были уничтожены еще 4 единицы спецтехники противников, столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн и 41 крылатая ракета.

Кроме того, ликвидированы 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 средства противовоздушной обороны, 5 реактивных систем залпового огня, 19 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины и 6 танков.

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 25 июня Генштаб ВСУ сообщил, что противники за прошедшие сутки пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Купянском направлениях и возле Марьинки, но не имели успехов. По данным Генштаба, на Донбассе произошло 29 боев. Также сообщалось, что враг обороняется на Херсонском и Запорожском направлениях.

Стоит отметить, что Россия уже понесла огромные потери на нашей земле. Общие потери РФ на 24 июня составляли примерно 223 910 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: