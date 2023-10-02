В частности, нанесены удары по нескольким районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Силы обороны Украины отчитались о поражении российских позиций за текущие сутки. В частности, авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ. Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 артиллерийских средства противника.

В свою очередь, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 вражеских "шахеда".

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"Всего враг нанес 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сводке.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 510 российских захватчиков и уничтожили немало техники РФ.

В частности известно, что украинские воины на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали 306 российских оккупантов и 18 единиц военной техники противника.

На Херсонском направлении украинские защитники также уничтожили многие техники российских захватчиков, в том числе наблюдательный пункт "Муром". Кроме этого, было ликвидировано 15 оккупантов.

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