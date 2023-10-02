В то же время враг продолжает третировать правобережье, убивает мирных людей и разрушает жилые дома.

На Херсонском направлении украинские защитники уничтожили много техники захватчиков, среди которой наблюдательный пункт"Муром", который украинцы называют "глазами Мордора", и пушки. За минувшие сутки всего ликвидировано 15 оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, уничтожено много военной техники противника. В частности, реактивную систему залпового огня "Град", пять пушек, четыре разведывательные БпЛА типа "Мерлин" и "Орлан-10". В металлолом преобразованы три единицы автомобильной техники и две лодки. Также уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-м", который "видит" людей и технику на большом расстоянии даже в темноте.

"Корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве девяти кораблей. Из них восемь - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - рассказали в пресс-службе.

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В Силах обороны напомнили, что ночью враг вновь совершил атаку с применением БПЛА типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны в зоне ответственности этого подразделения ВСУ четыре таких БпЛА уничтожены, но в результате удара повреждено здание агропромышленного комплекса.

В течение суток противник нанес три авиационных удара с применением 20 управляемых бомб по населенным пунктам Берислав, Ольговка, Львов, Николаевка. Подавляющее количество бомб (18 единиц) оккупанты применили ночью, когда люди спали. В результате бомбардировки повреждены здание больницы, трансформатор и гаражи.

"Продолжая терроризировать население Херсона, оккупанты сбросили с дрона осколочный боеприпас, в результате взрыва которого поврежден частный дом. Чудом удалось спасти малолетних детей", - говорят военные.

Также под обстрелами находились жители Тягинки, Веселого, Золотой Балки, исполинского. Повреждены многоэтажный дом, полтора десятка частных домов и цех одного из заводов.

Ситуация в Херсоне - последние новости

Враг усилил обстрелы правобережной Херсонщины. В частности, в результате вражеской агрессии за минувшие сутки там гражданское лицо погибло, шесть гражданских ранено, из них два ребенка.

Сегодня утром враг нанес удар по средместью. Под обстрелом было транспортное предприятие. Ранения получили коммунальщики и полицейские. Одному из пострадавших оторвало ногу.

Всего в Херсонской городской территориальной общине со дня деоккупации, 11 ноября 2022 года, при исполнении должностных обязанностей погибли 9 работников коммунальных предприятий (транспорт, медицина, образование, теплообеспечение и т.д.) и почти 30 ранены.

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