Также было уничтожено 9 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 510 российских захватчиков и уничтожили немало техники РФ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 2 октября, ориентировочно составили 279 тыс. 80 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также было уничтожено немало техники противника. В частности: танков - 4 тыс. 717 (+15) ед, боевых бронированных машин - 9 тыс. (+9) ед, артиллерийских систем - 6 тыс. 525 (+48) ед, РСЗО - 801 (+3) ед, средств ПВО - 540 (+3) ед, самолетов - 316 (+0) ед, вертолетов - 316 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 61 (+18), крылатых ракет - 1 тыс. 529 (+0), кораблей/катеров - 20 (+0) ед, подводных лодок - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 8 тыс. 909 (+26) ед, специальной техники - 938 (+5).

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Новые потери и атаки со стороны армии РФ

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 25 сентября по 1 октября, Силами обороны Украины уничтожено около 2 тыс. 720 человек российских оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 40 танков, 77 боевых бронированных машин, 244 артиллерийских системы, девять РСЗО, шесть установок ПВО, 149 единиц автотехники, 19 единиц спецтехники.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали украинские силы на нескольких направлениях фронта. В частности, враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имел.

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