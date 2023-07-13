Российские оккупанты оказывают мощное сопротивление украинскому продвижению.

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед к югу от города Бахмут и закрепляются на новых рубежах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как она отметила в Telegram, "сегодня, как и вчера, на Востоке горячо". В частности, враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские защитники всеми силами сдерживали врага, и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

"На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением", – подчеркнула Маляр. На северном фланге противник атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

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Также на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила заместитель министра.

В то же время враг перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы.

"Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось", – подчеркнула Маляр.

Ситуация на Бахмутском направлении

Утром 13 февраля спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что под Бахмутом ежедневно продолжается боевая работа, инициатива принадлежит Силам обороны Украины. В то же время противник оказывает невероятное сопротивление и в течение суток ударил по украинским позициям более 500 раз.

Недавно военный аналитик Алексей Гетьман высказал мнение, что для российских оккупантов нет предела потерь, из-за которого они могут отступить на Бахмутском направлении. Они будут находиться там до полного уничтожения или получения приказа на отход от командования.

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