Олег Жданов напомнил, что задачей путинских войск был захват Донецкой и Луганской областей в административных границах.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, какие возможности открывает для ВСУ освобождение Бахмута.

Он отметил, что стратегически - это очень важное направление.

"Если мы возвращаем Бахмут, мы выходим южнее Бахмута на Ясыноватскую развязку, а севернее города - на Пески. Ясыноватская развязка - это въезд в Донецк, Пески - в Горловку. Между ними идет траса, обеспечивающая взаимодействие и переброску войск противника. Это очень статегически. Между Песками и Ясиноватой можно вклиниваться в оборону врага и выходить к государственной границе Украины", - сказал он в эфире.

Жданов напомнил, что задачей путинских войск был захват Донецкой и Луганской областей в административных границах.

"Вот они шли, а Бахмут стоял у них поперек горла. Они думали, что взяв Бахмут, они выйдут на оперативный простор и перед ними остатется последняя самая крупная жилая агломерация Славянск-Краматорск, они ее берут и выходят на границу Донецкой и Днепропетровской областей", - заявил он.

Эксперт предположил, что в прилегающих к Донбассу областях оккупанты хотели создать зону безопасности, демилитаризировав их полность.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Наши войска имеют частичный успех на южном фланге возле Бахмута, закрепляются на рубежах. Об этом спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сказал в эфире телемарафона.

ВСУ по состоянию на 13 июля 2023 года продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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