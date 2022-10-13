Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара по врагу.

За сутки наши подразделения ПВО сбили 4 вражеских вертолета и 26 беспилотников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БПЛА", - говорится в сообщении.

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Тем временем ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила наскоро полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Русские снова вели штурм в направлении Бахмута и Соледара, но были отброшены ВСУ. Такие действия оккупантов, по мнению британской разведки, подчеркивает негибкий план операций РФ, который до сих пор подрывал ее намерения.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

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