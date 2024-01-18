Противник на юге тщетно пытался штурмовать позиции наших воинов, отметила Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, но продолжается наша работа по его расширению.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Враг не прекращает штурмы на левом берегу наших позиций, пытаясь выбить нас с того плацдарма, где удалось закрепиться", - отметила она. При этом добавила, что за минувшие сутки насчитали шесть штурмов, но они были безуспешными для врага.

Гуменюк отмечает, что расширению плацдарма способствуют "преимущества погоды" и мощная боевая работа. "Мы продолжаем работать над расширением плацдарма. Эта работа очень тяжелая и во времени она может казаться замедленной. Но она происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях и поэтому каждый метр - это существенное достижение", - подчеркнула она.

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Гуменюк также рассказала о ситуации в зоне ответственности Сил обороны юга. "Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, и за эти сутки есть очень мощные результаты. С улучшением погоды мы наращиваем свои усилия по поражению врага - минус 45 оккупантов в нашей зоне ответственности, четыре танка, происходит уничтожение лодок, на которых оккупанты пытаются маневрировать между островами, обустраивая свои наблюдательные пункты, по которым мы наносим удары и выбиваем их с островов", - отметила она.

Гуменюк рассказала, что враг воспользовался некоторым улучшением погодных условий и вернулся к системным дроновым атакам в ночное время. "И этой ночью работали силы ПВО юга. На Николаевщине сбито восемь дронов, но, к сожалению, обломками одного из сбитых дронов побито аграрное предприятие, но люди не пострадали", - отметила она.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга сообщила, что усилия врага были сосредоточены и на атаке прифронтовых территорий. "Это довольно не типично для использования таких барражирующих снарядов как "Шахеды", потому что они более дальнобойного действия", - добавила Гуменюк. По ее словам, на этот раз враг попал в Херсоне по жилому сектору, а на Бериславщине - снова ударил по агропредприятию.

Она добавила, что врагу не дает покоя то, что страна продолжает свою экономическую деятельность и поддерживает деоккупированные регионы, которые пытаются выжить в прифронтовой зоне.

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Как сообщал УНИАН, по данным ISW, по состоянию на 16 января Вооруженные силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев.

По словам российских и украинских источников, позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынок (село Крынки Херсонская область).

Согласно спутниковым снимкам, оккупационные войска готовятся к обороне района за Крынками. В частности, речь идет о шоссе М14, вдоль которого российские захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.

Недавно в оперативном командовании "Юг" раскрыли, как чувствует себя армия Украины в левобережных Крынках, которые стоят Путину "поперек горла". За три месяца неудачных контратак 18-я общевойсковая армия и другие формирования врага на Херсонщине потеряли по меньшей мере 163 единицы техники. Украинские силы потеряли только 33 единицы техники, в основном - на правом берегу Днепра.

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