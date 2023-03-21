На вопрос о том, когда ждать мира, Шойгу решил не отвечать.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу неожиданно признался, что в Украине не "сво", а война. Однако он проигнорировал вопрос о том, когда она закончится.

Как сообщает пропагандистское издание "Звезда", журналисты спросили Шойгу после одного из мероприятий, чем закончится "все это", имея в виду войну в Украине министр вдруг забыл, что слово РФ проводит "спецоперацию" и заявил, что это война.

"Любая война заканчивается миром", - сказал Шойгу, проигнорировав вопрос, как быстро можно рассчитывать на этот мир.

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Шойгу и война в Украине: последние новости

Шойгу крайне редко стал появляться на публике с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, хотя до этого его считали медийным министром. Недавно в РФ заявили, что Шойгу якобы прибыл в Украину с целью инспектирования российской группировки войск "Восток", а впоследствии появились новости якобы о его визите в Мариуполь.

Чувствуя разгром оккупационных войск после поставки Украине дальнобойного оружия и танков, Шойгу недавно разразился угрозами, комментируя поставки Украине оружия. По его словам, такие шаги якобы только обостряют боевые столкновения.

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