Согласно сообщению Минобороны РФ, в Мариуполе Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России "по восстановлению инфраструктуры Донбасса".

Минобороны РФ сообщило о якобы визите главы ведомства Сергея Шойгу в оккупированный украинский город Мариуполь.

В опубликованном ведомством ролике Шойгу засняли на борту вертолета, на улице населенного пункта и в здании медицинского центра. Его сопровождали люди в форме МЧС и камуфляже, некоторые из них были вооружены. "Медуза" не может оперативно определить, когда и где было записано это видео.

Согласно сообщению ведомства, в Мариуполе Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России "по восстановлению инфраструктуры Донбасса". Также сообщается, что он "заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику" и "о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов".

Видео дня

Заявления РФ о визите Шойгу на Донбасс

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы прибыл в Украину с целью инспектирования российской группировки войск "Восток". Он якобы "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении".

Вас также могут заинтересовать новости: