По его словам, Россия якобы будет "отодвигать угрозу дальше".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу разразился угрозами, комментируя поставки Украине оружия. По его словам, такие шаги якобы только обострят боевые столкновения.

Как заявил Шойгу российским пропагандистам, "глубина продвижения российских войск в Украине будет зависеть, в частности, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада".

"Это зависит от того, какое оружие будет предоставлено", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Путина о том, что чем дальнобойнее системы будет поставлять Запад в Украину, тем дальше Россия будет "отодвигать угрозы от своих границ".

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Дальнобойное оружие для Украины: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он также отметил, что для победы в войне Украина нуждается больше артиллерии, бронетехники и систем противовоздушной обороны.

Ранее, 8 февраля, Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что по вопросу предоставление Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

На следующий день Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что удалось приблизиться "именно решение дальнобойной оружия". А в видеообращении 17 февраля глава государства заявил, что в мире уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет для Украины. Президент отметил, что крах российской агрессии возможен, если Украина получит то оружие, что необходимо для этого.

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