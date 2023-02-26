Министр обороны РФ Сергей Шойгу разразился угрозами, комментируя поставки Украине оружия. По его словам, такие шаги якобы только обострят боевые столкновения.
Как заявил Шойгу российским пропагандистам, "глубина продвижения российских войск в Украине будет зависеть, в частности, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада".
"Это зависит от того, какое оружие будет предоставлено", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Путина о том, что чем дальнобойнее системы будет поставлять Запад в Украину, тем дальше Россия будет "отодвигать угрозы от своих границ".
Дальнобойное оружие для Украины: актуальные новости
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он также отметил, что для победы в войне Украина нуждается больше артиллерии, бронетехники и систем противовоздушной обороны.
Ранее, 8 февраля, Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что по вопросу предоставление Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.
На следующий день Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что удалось приблизиться "именно решение дальнобойной оружия". А в видеообращении 17 февраля глава государства заявил, что в мире уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет для Украины. Президент отметил, что крах российской агрессии возможен, если Украина получит то оружие, что необходимо для этого.