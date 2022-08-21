Шольц обвинил Путина в том, что он начал нападение на Украину по "совершенно абсурдным" причинам.

Перед вторжением РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента России Владимира Путина, что Украина не сможет стать членом НАТО "в ближайшие 30 лет".

Об этом говорится в материале, опубликованным немецким изданием Welt.

Так, отмечается, что канцлер Шольц обвинил Путина в том, что он начал нападение на Украину по "совершенно абсурдным" причинам. "НАТО никогда не представляло угрозы для России", — сказал он, отвергая обвинения в том, что страны НАТО не заботились об интересах безопасности России до войны в Украине.

На переговорах перед началом войны о вступлении Украины в НАТО он заверил Путина: "Этого не произойдет в ближайшие 30 лет". У Путина "совершенно абсурдные" идеи, и он объяснял Шольцу, что Беларусь и Украина, например, не должны быть отдельными государствами.

"Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну — я думаю, что это было первоначальной целью", — сказал Шольц. В настоящее время Россия обеспокоена территориальными приобретениями на востоке Украины. Но даже не факт, что так и останется. Уступать — неразумная стратегия", - говорится в сообщении.

"У Путина действительно была идея провести фломастером по европейскому ландшафту, а затем сказать: "Это мое, а это ваше", — сказал канцлер. Он добавил: "Это так не работает". Шольц заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным. Правило здесь заключается в том, что "вы должны быть ясными и не позволять себя запугать".

Напомним, также Шольц объяснил, почему продолжает и продолжит общаться с Путиным.

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