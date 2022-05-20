Захватчик заявил, что не хотел убивать.

Российский военный Вадим Шишимарин, которого обвиняют в убийстве безоружного мирного жителя Сумской области, выступил с последним словом в суде.

Как передает издание "Ґрати", приговор Шишимарину должны объявить 23 мая.

Во время прений солдат заявил, что раскаивается:

"Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен".

Отмечается, что когда судья объявил последнее слово, речь Шишимарина была еще короче – он в очередной раз попросил прощения.

В Украине судят российского захватчика Шишимарина: подробности

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

11 мая в суд был передан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в\ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.

18 мая на заседании суда Шишимарин признал вину в расстреле мирного безоружного жителя Сумской области. Он также заявил, что готов дать показания по делу.

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