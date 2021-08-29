Состояние здоровья одного военного оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.

Сегодня на Донбассе зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, ранены двое украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

В частности, вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко