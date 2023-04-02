Наев объяснил, как оккупанты пытаются выбирать время для атак.

Российские захватчики постоянно меняют маршруты движения беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", чтобы избежать украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщается на странице командования в социальной сети Facebook. Такие БПЛА являются малоскоростными целями и для их поражения необходимо применять крупнокалиберные пулеметы, они более эффективны, рассказал он.

"Соответственно и они, для того, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть, все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны", - пояснил Наев.

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Поскольку каждый квадратный метр прикрыть невозможно, военные пытаются расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы ПВО на таких расстояниях, чтобы страховать друг друга, добавил он.

Командующий подчеркнул, что оккупанты пытаются выбирать время, когда украинские защитники "должны быть уставшие", однако они находятся в постоянной боевой готовности.

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Как известно, российские захватчики систематически используют БПЛА типа "Shahed" во время атак по Украине.

Во время атаки 27 марта они выпустили 13 "Shahed-136/131", разведывательный БпЛА "Гранат-4" и две КАБ. В столице ПВО сбила 12 из них.

Недавно украинские "охотники за дронами" показали, что внутри у этих беспилотников.

По данным СМИ, недавно Иран представил ударный БПЛА"Shahed-191", оснащен мобильной системой запуска.

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