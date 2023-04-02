Российские захватчики постоянно меняют маршруты движения беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", чтобы избежать украинской противовоздушной обороны.
Об этом рассказал командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщается на странице командования в социальной сети Facebook. Такие БПЛА являются малоскоростными целями и для их поражения необходимо применять крупнокалиберные пулеметы, они более эффективны, рассказал он.
"Соответственно и они, для того, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть, все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны", - пояснил Наев.
Поскольку каждый квадратный метр прикрыть невозможно, военные пытаются расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы ПВО на таких расстояниях, чтобы страховать друг друга, добавил он.
Командующий подчеркнул, что оккупанты пытаются выбирать время, когда украинские защитники "должны быть уставшие", однако они находятся в постоянной боевой готовности.
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Как известно, российские захватчики систематически используют БПЛА типа "Shahed" во время атак по Украине.
Во время атаки 27 марта они выпустили 13 "Shahed-136/131", разведывательный БпЛА "Гранат-4" и две КАБ. В столице ПВО сбила 12 из них.
Недавно украинские "охотники за дронами" показали, что внутри у этих беспилотников.
По данным СМИ, недавно Иран представил ударный БПЛА"Shahed-191", оснащен мобильной системой запуска.