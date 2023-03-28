Этой ночью Россия снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы.

Предварительно силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти "Шахедов" во время ночной воздушной атаки РФ.

"Киев выдержал еще одну атаку. Не уставайте благодарить отважных воинов сил противовоздушной обороны! При случае - всячески помогайте и поддерживаете их и все Вооруженные Силы Украины! Приближайте вместе мир после нашей Победы! Слава Украине!" - сказал начальник КМВА Сергей Попко.

ОБНОВЛЕНО 7:12. Киевская городская военная администрация сообщает в Telegram об уничтожении 12 "Шахедов": "В общем, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены враждебные 12 БПЛА этого типа".

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Атака дронами 27 марта - что известно

Этой ночью Россия снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв.

В общей сложности российские оккупанты применили 13 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", один разведывательный БпЛА "Гранат-4" и две КАБ. Украинские защитники сбили 12 "шахедов" и разведывательный БПЛА, сообщали Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что атака иранских дронов осуществлялась с северного и юго-восточного направления, а истребители российских захватчиков Су-35 вылетели из аэродрома Морозовской Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

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