Оккупанты усиливают боевую часть ударных беспилотников.

Россияне запускают по Украине ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" с усиленной боевой частью.

Об этом украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в своем телеграм-канале.

Он показал на фото шарики, которыми оккупанты "начиняют" боевую часть своих ударных беспилотников.

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"Вот такими шариками напичкана боевая часть шахеда", - подписал фото "Флеш".

Вероятно, усиливая боевую часть "шахеда", россияне стремятся к максимальному поражению.

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Как сообщал ранее УНИАН, мобильных групп ПВО для борьбы с "шахедами" в Украине уже не хватает, поэтому Силам обороны нужна автоматизация противодействия этой угрозе, считает производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский. Он акцентирует, что решение по противодействию "шахедам" должно быть как можно дешевле, ведь зенитные ракеты являются слишком дорогими. Он предлагает использовать зенитные дроны, которые предусматривают перехват таких целей.

Также недавно стало известно, что россияне начали оснащать "Шахеды" 16-элементной CRPA-антенной из Китая, установленной с целью противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметил спикер, обновление россиянами возможностей "шахедов" изучается. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, чем больше антенн имеет вражеский дрон, тем больше средств надо иметь украинским защитникам, чтобы подавить сигнал.

Также Игнат рассказал, как Россия модернизировала "Шахеды". По его словам, дроны изменились визуально, противник начал использовать композитные материалы для изготовления фюзеляжа, чтобы уменьшить их "отражающую поверхность" - как можно существеннее уменьшить влияние РЭБ. Также изменилась система наведения - раньше было четыре антенны для спутниковой навигации, сейчас - в разы больше, что затрудняет Силам обороны работу с применением средств РЭБ.

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