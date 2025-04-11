Европа по-настоящему боится России, но до сих пор не знает, что делать, говорит украинский специалист.

Европейские оборонные компании и военные очень заинтересовались темой глубоких дроновых ударов, которые стали обыденностью для российско-украинской войны. В этом видят как большую угрозу, так и большие возможности, сообщает украинский эксперт по технологиям связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Флеш" принял участие в международном форуме, посвященном военным технологиям, где у него была возможность много пообщаться с европейскими военными чиновниками и разработчиками оружия. Из этого общения он делает несколько выводов о том, на что европейские специалисты обращают внимание в российско-украинской войне.

"Самая актуальная тема это, конечно, БПЛА и все, что с ними связано. Военные Европы понимают, что они отстают в этой теме от реальностей войны и хотят это исправить. "Маленькие" страны Европы с "маленькой" армией понимают, что их сила может быть только в технологиях", - рассказывает Бескрестнов.

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По его словам, за последние три года страны Европы переосмыслили многие вещи. Так, территориально близкие к России страны всерьез опасаются прямого наземного вторжения россиян, тогда как географически более отдаленные страны переживают прежде всего из-за угрозы массовых воздушных атак, особенно с применением беспилотников.

"Все с кем общался понимают, что Украина фактически сдерживает угрозу для ряда стран Европы. Конечно, все военные и невоенные люди западной Европы не особо представляют все ужасы и реальности окопной войны", - пишет Бескрестнов.

После общения с европейскими оружейниками и военными, украинский эксперт отметил, что в Европе существует настоящая пропасть в коммуникациях между армией и ВПК. По его словам, они все мониторят украинские тематические паблики, и пытаются работать над теми темами, которые им кажутся важными.

Также Бескрестнов увидел у европейских специалистов огромный интерес к "Шахедам" и теме глубоких ударов в целом. Европа опасается, выдержит ли их ПВО массовые атаки, а маленькие страны понимают, что это может быть их эффективным оружием.

Воздушная война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия усиливает авиаудары по Украине и использует при этом новую тактику. Из-за этого украинская система противовоздушной обороны в последнее время становится менее неэффективной. В частности из-за того, что зенитно-ракетных комплексов просто не хватает.

Поскольку традиционные зенитно-ракетные и зенитно-пушечные комплексы ПВО не способны закрыть украинское небо полностью, Украина начинает масштабировать использование зенитных дронов-перехватчиков. Они дешевле зенитных ракет и могут закрывать большую площадь, чем мобильные огневые группы.

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