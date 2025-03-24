Чем больше антенн имеют "шахеды", тем больше надо средств, чтобы подавить сигнал вражеских дронов, говорит Игнат.

Россияне продолжают пытаться оснащать ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" новыми возможностями, чтобы обходить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, он прокомментировал обнаружение ударного дрона типа "Шахед" с 16-элементной CRPA-антенной из Китая, установленной с целью противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметил спикер, обновление россиянами возможностей "шахедов" изучается.

"Конечно, все изучается. Если раньше было 8 каналов, теперь 16. Надо все подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. То есть обычно "шахед" управляется спутником, где есть спутниковая навигация, и дрон имеет спутниковую систему наведения... Надо его сбивать с маршрута, как говорится "сбивать с толку" (spoofing), или же, соответственно, подавлять сигнал. Чем и занимаются наши системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дрон не долетел до места назначения и где-то упал, желательно, где нет сильной угрозы жизни людей", - рассказал Игнат.

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По словам спикера, чем больше антенн имеет вражеский дрон, тем больше средств надо иметь украинским защитникам, чтобы подавить сигнал.

"И над этим сегодня работают. Серьезное производство нашего военно-промышленного комплекса. Есть партнерская помощь. И также помогают другие организации и фонды. Важно понимать, что РЭБ, который можно набрать в OLX и купить, не всегда может быть эффективен. Это касается очень многих случаев, когда действительно рассчитывают на эти системы, а они не работают так, как бы хотелось", - сообщил Игнат.

Как известно, 21 марта специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш распространил информацию, что на "шахедах" была впервые зафиксирована 16-элементная CRPA антенна из Китая. В частности, россияне продолжают искать GPS-антенны с лучшими возможностями подавления РЭБ, потому что российским ударным дронам очень мешает украинский РЭБ.

Последние российские атаки "шахедами": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 24 марта снова Украину атаковали "шахеды". Во многих регионах объявляли воздушную тревогу, украинцев предупреждают об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Взрывы были слышны, в частности, в Киеве.

Из-за обстрела Запорожья произошел пожар, на место выехали экстренные службы, сообщал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Сутками ранее массированная атака на Киев унесла жизни по меньшей мере трех человек. Среди жертв - ребенок. В результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей пострадали несколько районов столицы.

Киевщина также той ночью пострадала от атаки. Там ранения получили мужчина и женщина. В Бучанском районе области были повреждены четыре частных дома и автомобиль, а в Броварском районе был ликвидирован пожар на предприятии в результате падения обломков сбитой вражеской цели.

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