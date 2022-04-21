Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов.

Российские захватчики уничтожили все продовольственные склады в Северодонецке, продукты люди получают исключительно из гуманитарных грузов.

Об этом в Faceook сообщает Луганская областная государственная администрация.

По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

"Непригодны для жизни в этих двух еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов", - написал он.

Гайдай добавил, что возгорание хозяйственных сооружений или автомобилей возникают по несколько раз в день.

Также он сообщил, что в жилом фонде области вчера возникли шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены 5 человек.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля стало известно, что в Северодонецке за время полномасштабной войны появилось новое кладбище, где похоронили уже более 400 человек. В городе до сих пор остаются около 20 тыс. жителей, а до 24 февраля было 130 тыс.

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