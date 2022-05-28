Отмечается, что рашисты понесли потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки.

Вооруженным силам Украины удалось отбросить российских оккупантов на ранее занятые позиции в районах Луганской области. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины", - написал Гайдай.

По его словам, Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды - очень мощно, кое-где начинались уличные бои.

"Как следствие, имеем повреждения 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют "хутором", - уточнил Гайдай.

Кроме того, есть разрушения и в других городах области: девять домов в Горном, по четыре - в Золотом и Лисичанске, а также в смт Врубовка - 12, селе Орехово - два.

Всего, за минувшие сутки, по словам главы области, отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Ранее Гайдай заявлял, что украинские военные могут отойти с Северодонецкая. Такой шаг может потребоваться для того, чтобы избежать окружения врагом.

Как сообщал УНИАН, оккупанты начали наступление на Северодонецк и пытались окружить украинские подразделения Сил обороны.

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 26 мая вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", который расположен в отдаленном районе Северодонецка.

Через несколько часов руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российскую ДРГ удалось выбить из отеля, но ее члены продолжают попытки снова попасть туда.

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