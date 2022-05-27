Северодонецк находится в жесткой обороне - на 2/3 периметра города расположился враг.

Российскую диверсионно-разведывательную группу удалось выбить из гостиницы "Мир" в Северодонецке, но ее члены продолжают попытки снова попасть туда.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Чтобы освободить гостиницу "Мир" от незваных гостей, работали наши военные. Насколько мне известно, удалось их оттуда выгнать, но они не оставляют попытки пробраться снова", - сказал он.

По словам Стрюка, Северодонецк находится в жесткой обороне – на 2/3 периметра города расположился враг.

Он отметил, что продолжаются бои на окраинах города, и "удалось остановить авангард орков, которые пытались прорваться в город".

Кроме того Стрюк сообщил, в последние двое суток в городе не прекращаются пожары из-за непрекращающихся и мощных обстрелов со стороны российских оккупантов по жилым кварталам, объектам инфраструктуры, по крупнейшему химическому предприятию "Азот".

"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников "Азота", - добавил он.

По словам главы ВГА, ситуация в городе "достаточно тяжелая".

Стрюк отметил, что в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. При этом 60% придется строить заново.

Как сообщал УНИАН, оккупанты ведут наступление на Северодонецк и пытаются окружить украинские подразделения Сил обороны на этом направлении.

Утром председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 26 мая вражеская ДРГ проникла в отель "Мир" расположен в отдаленном районе Северодонецка.

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