Это количество состоит в основном из специальных подразделений северокорейской армии.

Разведка Нидерландов подтвердила, что РФ перебросила не менее, чем полторы тысячи северокорейских военных для участия в войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Reuters. "Мы ожидаем, что войска будут в основном размещены в Курской области РФ и будут состоять в основном из специальных подразделений северокорейской армии", - детализировал Брекельманс.

Министр добавил, что первое развертывание было способом для Кремля проверить войска КНДР и оценить реакцию мира.

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Издание отметило, что Кремль не опроверг заявления США о том, что Северная Корея отправила войска в Россию, что Запад расценивает как серьезную эскалацию.

Солдаты КНДР на войне против Украины

Северная Корея намерена отправить в РФ дополнительные войска, сообщило издание Bloomberg. Такими данными с союзниками поделилась разведка Южной Кореи, которая следит за процессами, связанными с перебрасыванием сил.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что первые подразделения войск КНДР уже прибыли в зону боевых действий в Курской области РФ. В целом же в РФ уже прибыло около 12 тыс. военных КНДР.

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