Видео было снято, как утверждается, на военном полигоне в Приморье.

Солдаты армии КНДР уже тренируются на территории России перед вероятной отправкой на фронт в Украину. В сети появилось видео, как утверждается, с теми самыми корейскими военнослужащими.

Ролик, снятый в помещении, публикует "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". На этих кадрах показан процесс выдачи экипировки группе солдат восточной внешности.

"Северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Недавно полученные кадры, которым не более 72 часов", - говорится в аннотации к видео.

В Центре утверждают, что видео было снято на территории Сергеевского полигона. Это Приморский край на Дальнем Востоке России.

Северная Корея может отправить войска в Украину

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея де-факто включилась в российскую войну против Украины. Тогда он не привел подробностей.

Позже стало известно, что Пхеньян отправил на тренировки в России несколько тысяч своих военнослужащих. По данным ГУР,до 1 ноября Кремль хочет подготовить 11 тысяч корейцев, чтобы потом отправить их в Украину.

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