По его словам, за сутки по области был нанесен 31 ракетный удар, 8 ударов из РСЗО и 18 – из артиллерии.

За сутки по Николаевщине был нанесен 31 ракетный удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18 – из артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил на брифинге.

"За сутки по Николаевской области было осуществлено 31 ракетный удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18 – из артиллерии", - отметил он.

Ким напомнил, что сегодня в Николаеве 10 ракет попали в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского, а также частные дома и многоэтажки.

В частности, оба этажа педагогического университета разрушены в результате попадания 4 ракет, университет кораблестроения – 5 ракет.

Ким подчеркнул, что до начала учебного года восстановление университетов невозможно.

"Сейчас только экспертиза относительно того, можно ли эти здания использовать, займет длительное время. Потому что разрушения достаточно масштабные. Там работают комиссии", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 июля утром в Николаеве прозвучало более 10 мощных взрывов. Были атакованы два крупнейших университеты города.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеских ракетных ударов по Николаеву ранены два человека.

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