По состоянию на утро 16 июля в больницах находится 321 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.

За минувшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов оккупантов ранены 17 человек.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она напомнила, что за прошедшие сутки под удары врага попали Николаев, а также населенные пункты Первомайской, Галициновской, Владимировской, Широковской и Березнеговатской громад.

"В целом же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 17 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - рассказала она.

По состоянию на утро 16 июля в больницах находится 321 гражданин, который пострадал от атак оккупантов на Николаевскую область, еще 66 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Удар по Николаеву:

15 июля 2022 года в Николаеве прозвучало более 10 мощных взрывов. Были атакованы два крупнейших университеты города.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеских ракетных ударов были раненные.

За сутки, 15 июля, по Николаевщине был нанесен 31 удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18 – из артиллерии.

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