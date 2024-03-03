За сутки на фронте ВСУ ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба.
Таким образом, общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня составляют около 416 800 человек.
Кроме живой силы, наши защитники уничтожили много военной техники противника, в частности:
- танков - 6640 (+16);
- боевых бронированных машин - 12639 (+28);
- артиллерийских систем - 10188 (+35);
- самолетов - 347 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14);
- специальной техники - 1620 (+3).
Война в Украине: новости
ВСУ разгромили элитную российскую штурмовую группу 15 отдельной гвардейской бригады Это произошло на Авдеевском направлении.
В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тыс. 450 оккупантов, а также 3 854 единицы вооружения и военной техники противника.
За сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.