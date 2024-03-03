Теперь общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня составляют около 416 800 человек.

За сутки на фронте ВСУ ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба.

Таким образом, общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня составляют около 416 800 человек.

Кроме живой силы, наши защитники уничтожили много военной техники противника, в частности:

Видео дня

танков - 6640 (+16);

боевых бронированных машин - 12639 (+28);

артиллерийских систем - 10188 (+35);

самолетов - 347 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14);

специальной техники - 1620 (+3).

Война в Украине: новости

ВСУ разгромили элитную российскую штурмовую группу 15 отдельной гвардейской бригады Это произошло на Авдеевском направлении.

В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тыс. 450 оккупантов, а также 3 854 единицы вооружения и военной техники противника.

За сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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